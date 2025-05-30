رئيس الأولمبي السابق: إلغاء الهبوط باطل وغير قانوني ويهدد العدالة التنافسية

أعرب طارق السيد، رئيس نادي الأولمبي السابق، عن رفضه القاطع لقرار إلغاء الهبوط في مسابقات كرة القدم خلال الموسم الجاري، واصفًا القرار بأنه "باطل وغير قانوني"، ويتعارض بشكل صريح مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن لأي نادٍ عضو بالجمعية العمومية الحق في الطعن على القرار من خلال التوجه للجنة التظلمات، مضيفًا: "في حال رفض التظلم، يمكن التصعيد إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وصولًا إلى القضاء الإداري، ما يفتح الباب أمام إسقاط القرار قانونيًا".

وشدد رئيس الأولمبي السابق على ضرورة دعوة الجمعية العمومية للأندية بشكل عاجل للتشاور واتخاذ قرار جماعي بشأن شكل المسابقة وآلية الصعود والهبوط، مؤكدًا أن تغييب الأندية عن هذه القرارات يُعد انتهاكًا لمبدأ العدالة التنافسية ويقوض استقرار المسابقات.

واختتم السيد حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على نزاهة البطولات الرياضية يقتضي الالتزام الكامل باللوائح المعتمدة، لافتًا إلى أن أي تعديل يجب أن يتم وفق الأطر القانونية وبتوافق الأطراف المعنية.