أربع شركات تتولى تنفيذ محطة تنقية المياه بالعاصمة الإدارية باستثمارات 15 مليار جنيه

أسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه وخطوطها بالعاصمة الإدارية إلى أربع شركات مقاولات، بإجمالى استثمارات 15 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مسئول بالهيئة تحدث إلى «مال واعمال الشروق».

أضاف أن الشركات الأربع هى أوراسكوم للإنشاء وأبناء حسن علام، والمقاولون العرب، وكونكورد، ويستغرق تنفيذ المشروع عامين، حيث يأتى ضمن موازنة العاصمة الإدارية للعام المالى 2019 ــ 2020 والتى تتراوح ما بين 50 و60 مليار جنيه.

ويهدف المشروع إلى تنفيذ محطة مياه رئيسية لتغذية مشروع العاصمة الإدارية، من مياه النيل جنوب حلوان مع الدائرى الإقليمى، بطاقة إجمالية مليون ونصف المليون متر مكعب يوميا، وتستحوذ العاصمة الإدارية على حصة تبلغ 850 ألف متر مكعب يوميا، وهى الشبكة الأساسية لتغذية 40 ألف فدان.

وتعتمد العاصمة الإدارية حاليا على محطة مياه سعة 125 ألف متر مكعب فى اليوم خط 35 كم من العاشر، بالتوازى مع مشروع خط مياه 11 كم من القاهرة الجديدة سعة 125 ألف متر مكعب فى اليوم، تكفى لمدة 4 سنوات بما يتناسب مع عدد المقيمين والموظفين المخطط نقلهم إلى العاصمة الإدارية.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية أسندت تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه بالعاصمة الادارية لصالح شركة حسن علام بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه.

ويعمل المشروع بطاقة 250 ألف متر مكعب فى اليوم ويأتى ضمن مشروعات المرافق التى تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذها داخل العاصمة الادارية على مساحة 40 ألف فدان للمرحلة.

وتنفذ «المجتمعات العمرانية» مشروعات خطوط المياه من محطتى العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة إلى العاصمة الادارية بتكلفة استثمارية مليار جنيه، وتتولى تنفيذها شركات المقاولون العرب، كونكورد، طلعت مصطفى.