مقتل جنديين عراقيين واثنين من داعش بحادثين منفصلين غرب الموصل

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أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى اليوم الأحد بمقتل جنديين عراقيين وعنصرين اثنين من تنظيم داعش بحادثين منفصلين غرب مدينة الموصل (400 كيلومترا شمال بغداد).

وقال النقيب محمد جاسم من شرطة نينوى إن "جنديين عراقيين قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في قرية أبو مارية ضمن قضاء تلعفر(70 كيلومترا غرب الموصل)".

وأضاف أن "عنصرين اثنين من تنظيم داعش قتلا اليوم أيضا إثر اشتباكات في عمق الجزيرة الصحراوية بمنطقة خبازة غرب الموصل".

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "أن مفارزها في الفرقة 15 وبالتعاون مع قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى تمكنت من مداهمة أكبر وكر لتجارة الأسلحة والمخدرات في حي الوحدة بقضاء تلعفر غرب الموصل وألقت القبض على صاحبه".

وأضافت "أنها ضبطت بداخله مواد وأسلحة وأعتدة مختلفة الأنواع والاحجام، وتم التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها".

كانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي أعلنت، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية واسعة بإسناد طيران الجيش في مناطق تشهد تحركات لـ"الجماعات الإرهابية" غرب محافظة الأنبار غربي العراق.

وتنشط خلايا تنظيم داعش في العراق رغم اعلان بغداد في نهاية عام 2017 القضاء عسكريا على التنظيم.