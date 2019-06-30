هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لـ30 يونيو.

وقال في برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، مساء الأحد، «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي أعاد لنا مصرنا وأعادنا إلى ديننا وأعاد للوطن هيبته وكرامته التي حاول البعض أن يعتدي عليها، والحمد لله الذي وحد صفوفنا وجعل لنا تاريخًا نعتز به».

وأضاف «الحمد لله على نعمة ثورة 30 يونيو، بعد مرور ست سنوات على قيامها»، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن أبدًا إغفال فترة حكم الإخوان لمصر أو نسيانها، بل لابد من تذكرها والتعلم والاستفادة من دروسها».

وتحيي مصر اليوم الأحد، الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والتي قامت عام 2013 ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الراحل، محمد مرسي.