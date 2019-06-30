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الرئاسات العراقية تشدد على ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي

أ ش أ
نشر فى : الأحد 30 يونيو 2019 - 10:07 ص | آخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 10:07 ص

شدد الرئاسات العراقية الثلاث(رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان )على ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، طبقا لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، إن الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعا في قصر السلام ب‍بغداد بحضور الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس النواب محمد الحلبوسي، ناقشوا خلاله تعديل المادة (58) من قانون الموازنة.

كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت أكثر للحكومة حتى أكتوبر المقبل من أجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وإنهاء ملف الإدارة بالوكالة ودعم الحكومة في اختيار الأفضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة.

وأوضح البيان أن الاجتماع تطرق إلى وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج ب‍العراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه.


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