لهيطة يكشف التشخيص المبدئي لإصابة كوكا

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب عن التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها أحمد حسن كوكا، خلال مباراة الفراعنة أمام أوغندا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كوكا تعرض لكدمة قوية بعض الشيء في وتر أكيليس، لكن نأمل أن تكون إصابة خفيفة".

وأضاف: "لا نعلم أي شيء حتى الآن عن مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها اللاعب، سنقوم بالأشعات الللازمة ومن ثم سنعلم كل شيء".

وعن المباراة قال : "خلال الشوط الأول لم نكن في مستوى جيد، لكن حققنا الأهم من المباراة وهو تحقيق النقاط الثلاث، وسنتحسن أكثر بداية من دور الـ16.