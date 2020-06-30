محكمة عراقية تقضي بالإفراج عن وزير المالية السابق رافع العيساوي

قضت محكمة عراقية اليوم الثلاثاء بالإفراج عن وزير المالية العراقي السابق رافع العيساوي وغلق الدعاوى ضده.

وذكر بيان للمركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب إليه".

وأضاف البيان: "وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في القضية، صدر قرار بالإفراج عن العيساوي وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا، عملا بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأشار البيان إلى أنه "بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الادراي، وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل باحضاره ".

وكان وزير المالية السابق خلال حقبة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي سلم نفسه مؤخرا للسلطات القضائية للدفاع عن نفسه في التهم الموجهة إليه.