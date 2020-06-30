جلسة تدريب لمكتب التعاون الدولي حول تطوير المكانة الدولية لجامعة قناة السويس

أكدث الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أنه ضمن خطة الدولة للإرتقاء بالجامعات المصرية، وبدعم من بنك المعرفة المصرى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، التقى فريق مكتب التعاون الدولي بالدكتور كاميرون ميرزا، استشاري تدويل الجامعات بإنجلترا والشرق الأوسط، فى جلسة تدريبية عبر الإنترنت لمناقشة التحديات التي تواجه الجامعة والحلول الممكنة للترويج للجامعة، وتحسين السمعة الأكاديمية والفرص التوظيفية لخريجيها.

وقالت الدكتورة سحر الشطورى، رئيس وحدة التصنيف الدولي، إن الجلسة شهدت تقديم فريق المكتب تقييم ذاتى عن الجامعة، و الدكتور كاميرون بالتوجيه والمشورة والأفكار بالإعتماد على خبرته الدولية الواسعة.

والجلسة هى الجلسة الثالثة وانعقد الاجتماع الاستراتيجي الأول في مارس الماضى، ثم ورشة عمل ثانية عبر الإنترنت في إبريل، وانتهت جلسة التدريب بوضع خريطة طريق للجامعة والأنشطة المخطط لها، لفتح فرص جديدة لبناء السمعة الجامعية، وتعزيز الأنشطة التسويقية، وزيادة توظيف الخريجين.