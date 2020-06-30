خبير روسي: موسكو يمكنها فرض عقوبات على أنقرة حال موافقتها على بيع «إس-400» لواشنطن

قال رئيس وعضو اللجنة التنفيذية لرابطة القانون الدولي الروسية، أناتولي كابوستين، "إن بلاده سيكون لها الحق في فرض عقوبات على تركيا في حال قبلت الاقتراح الأمريكي ببيع منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400" للولايات المتحدة".

وأضاف كابوستين - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء " سبوتنيك" - "أن هذا الاقتراح بشكل عام يتناسب مع صفات شخصية "العم سام" المعنوية، حيث لا مبدأ له ويمكنه القيام بشراء وبيع أي شيء كان"، مشيرا إلى أن المهم هو كيف ستتصرف تركيا.

وتابع: "أعتقد أنه من مصلحة أنقرة عدم السير في ركاب مثل هذه الاقتراحات لأن هذا بطبيعة الحال سيؤدي في نهاية الأمر إلى تعقيد العلاقات مع روسيا، وصولا إلى فرض عقوبات على أنقرة".

يُذكر أن السناتور الجمهوري جون ثون قد اقترح - في وقت سابق - شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" من تركيا، داعيا إلى إدخال تعديل على مشروع قانون مخصصات الميزانية للدفاع الوطني لعام 2021 (NDAA) لهذا الغرض.

من جانبه، اقترح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، تعديلًا يفرض عقوبات على تركيا وفقًا لقانون "CAATSA" (قانون التصرف ضد خصوم أمريكا من خلال العقوبات).