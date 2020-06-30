مجلس الوزراء السعودي يطلع على الاستعدادات لتنظيم حج صحي وآمن

استعرض مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تطورات الأحداث ومستجداتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا.



وأعرب المجلس، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، عن تقدير المملكة للتأييد الإسلامي والدولي والإشادة بقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، بوصفه من قواعد الشريعة الإسلامية، التي تؤكد دفع الضرر قبل وقوعه، والمحافظة على الأمن الصحي العالمي، وتجسيدًا لحرص المملكة على إقامة حج هذا العام في بيئة صحية آمنة، في ظل هذه الجائحة.



وأوضح وزير الإعلام السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله أن مجلس الوزراء، اطلع في هذا الصدد، على استعدادات جميع الجهات ذات العلاقة، والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، لتوفير أعلى درجات الخدمات تنظيميًا وصحيًا وأمنيًا.



كما اطلع المجلس على ما سيتم اتخاذه من إجراءات بناءً على خطط تنفيذية استثنائية، والضوابط المطلوب اتباعها قبل موسم الحج وبعده لهذا العام، واستيفاء متطلبات السماح بأداء الشعيرة، والحرص على تهيئة البيئة الصحية في مقرات سكن الحجاج، وخلال وجودهم وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة، وخطط التفويج، وجميع مراحل المناسك، بما يضمن الالتزام بالتدابير التي حددتها الجهات المعنية إضافةً إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية ذات الصلة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لسلامة وحماية الحاج.