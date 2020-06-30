بومبيو يدعو مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران لأجل غير مسمى

دعا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والمقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر المقبل.

ورفض بومبيو - خلال كلمة موجهة للمجلس اليوم - ما وصفه ب" دبلوماسية الابتزاز" الذي يمارسه النظام الإيراني، الإرهابي والأكثر بشاعة في العالم، على حد تعبيره.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى، حيث أكد بومبيو على حرص بلاده على التعاون مع أعضاء المجلس بشأن اعتماد هذا القرار.

وحذر من أنه إذا لم تتم الموافقة على مشروع القرار، بسبب معارضة روسية محتملة، فإن الولايات المتحدة ستتجه نحو استدعاء بند من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الدولية لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

كما حذر بومبيو من أنه حال لم يتم تمديد الحظر على إيران، فقد تلجأ إلى شراء طائرات مقاتلة روسية يمكنها ضرب أهداف تصل إلى 3000 كيلومتر بما يهدد مدنا في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، كما قد تسعى لتعزيز أسطولها من الغواصات يستفيد منها وكلاؤها من الجماعات المسلحة والمتمردة، لافتا إلى العديد من الهجمات التي نفذتها إيران خلال الفترة الماضية.

وأشار بومبيو إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد أعلن مؤخرا أن إيران سوف يكون لها "رد ساحق" إذا ما تم تمديد حظر الأسلحة على بلاده، وأضاف بومبيو متسائلا "آمل أن يخبرنا من ينوي سحقه؟ وكيف سيقوم بذلك؟".