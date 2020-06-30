محافظ القاهرة: ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصري كرامته

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بحي الأسمرات بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصري كرامته، مؤكدا أن البلاد تشهد حاليا حركة بناء ضخمة على كافة الأصعدة في ظل تضافر جهود الشعب المصري وتكاتفه مع قيادته السياسية.

وأشار المحافظ إلى إقامة الاحتفالية في حي الأسمرات الذي يدل على اهتمام الدولة بالمواطن المصري وحرصها على توفير حياة كريمة له.

وتضمن الحفل إطلاق الطائرات الورقية التي تحمل علم مصر والحمام الزاجل، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية.