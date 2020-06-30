الحكومة الإثيوبية تقطع الإنترنت أثناء احتجاجات واسعة على مقتل فنان في أديس أبابا

أفاد موقع «CNN عربي» الإخباري، مساء الثلاثاء، بأن السلطات الإثيوبية قطعت الإنترنت في معظم مناطق البلاد، الثلاثاء، في ظل مظاهرات إثر مقتل المغني والناشط، هاتشالو هونديسا أمس الاثنين.

وقُتل هونديسا، الذي يُعتبر شخصية بارزة في مجموعة أورومو الإثنية، بطلق ناري -الاثنين ليلا- في ساحة "غيلان كوندومإينيونز" في العاصمة أديس أبابا، وفقا لما نقلته هيئة البث الحكومية في إثيوبيا (EBC) عن مفوض الشرطة، غيتو أرغاو.

وانتشرت صور للمظاهرات التي شهدتها العاصمة الإثيوبية ومنطقة «أوروميا» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا تحذيرًا أمنيًا قالت فيه إنها «تراقب التقارير التي تتحدث عن احتجاجات وحالة من التوتر، بما في ذلك إطلاق نار، في عموم أديس أبابا»، وكان قد شهد محيط سفارة واشنطن احتجاجات حسبما جاء في التحذير الذي وصفت فيه السفارة الوضع بـ«المتقلب في الوقت الراهن».

وقالت منظمة «Netblocks» غير الحكومية والتي تراقب الإنترنت، في تقرير لها إن الإنترنت «قُطع في معظم المناطق الإثيوبية منذ الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء».

وتُتهم الحكومة الإثيوبية بقطع الإنترنت والاتصالات أثناء الانتخابات وفي أوقات الاضطرابات، فشركة الاتصالات الوحيدة في البلاد تملكها الدولة.