تسرب غاز يودي بحياة شخصين في مصنع للأدوية بالهند

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أعلنت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما، وجرى نقل أربعة أخرين للمستشفى، عقب حدوث تسرب غاز في مصنع للأدوية بولاية اندهرا براديش بجنوب الهند.

وقع الحادث في مصنع شركة سانور لايف ساينز الخاصة بصناعة الأدوية، الواقعة بمدينة فيساخاباتنام، في منتصف الليل.

وقال أودايا كومار، أحد رجال الشرطة هاتفيا" استنشق ستة أشخاص يعملون في المصنع الغاز السام. توفى شخصان على الفور، في حين يتلقى أربعة آخرون العلاج في المستشفى".

وقالت الشرطة إنه تم إغلاق الوحدة على الفور بعد التسرب الغازي كإجراء احترازي، مضيفة أن الغاز لم ينتشر في مناطق قريبة.