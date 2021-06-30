قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة لن تصم آذانها عن حالات الأطفال المصابة بالضمور العضلي، ولن تقول إن هذا الأمر فوق طاقتها.

وأوضح السيسي، في كلمته خلال تفقده للآلات والمعدات المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، صباح الأربعاء: «إحنا جرينا وقولنا يارب ساعدنا نحل المسألة دي، لأن صعب جدًا إن أم تشوف ابنها بيروح منها».

وأضاف أن «الدولة من الممكن أن تتحمل علاج هؤلاء الأطفال، لكني أطالب أيضًا المنظمات وكل من لديه قلب بالمشاركة في هذا الأمر»، مشيرًا إلى التكلفة المرتفعة لعلاج هذا المرض.

وتابع: «من الأفضل بدء علاج الطفل قبل أن يتم عام، ولكن من عام إلى عامين الأمور تكون صعبة»، موضحًا أنه يستهدف اختبار وفحص الأطفال فور ولادتهم للتأكد من عدم إصابتهم بهذا المرض، وذلك كما فعلت وزارة الصحة مع أمراض السمع وغيرها.

واختتم حديثه، قائلًا: «الدولة سوف تتصدى لهذا الأمر، ومش هنعمل حاجة مش دقيقة ولا أمينة أبدًا، ومحتاجين كمواطنين اللي عنده استعداد يساهم يبقى ربنا يكرمه وكتر خيره».