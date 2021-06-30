الكاظمي يدعو المفوضية الأوروبية إلى دعم الانتخابات العراقية المبكرة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء أن الحكومة عازمة على إنجاح الإنتخابات المبكرة التي ستجري في تشرين أول/أكتوبر القادم.

ودعا الكاظمي خلال لقائه رئيس المفوضية الأوربية أورزولا فون دير لاين في بروكسل في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى بلجيكا، لدعم الاتحاد الأوروبي للإنتخابات العراقية المقبلة في مجال الدعم الفني لمفوضية الإنتخابات والمراقبة الإنتخابية والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في العراق/ يونامي/ على طريق استكمال الجهود الدولية للدعم الإنتخابي التي فوضها مجلس الأمن الدولي.حسب بيان للحكومة العراقية.

كما دعا إلى تكثيف الجهود لرفع اسم العراق من لائحة المفوضية الأوربية للدول عالية الخطورة في غسل الأموال، وتشكيل لجنة للتنسيق بين الطرفين تدعم جهود الحكومة في محاربة الفساد واستعادة الأموال المهربة وملاحقتها في الدول الأوروبية.

وجدد الكاظمي ثقة الحكومة العراقية ببرنامجها الإصلاحي عبر الورقة البيضاء الاصلاحية وجذب المستثمرين وتسهيل عملهم في العراق وعلى المفوضية الأوربية دعم هذه الخطوات وتأييد اتجاه العراق للإصلاح المالي والإقتصادي.

وثمن رئيس الحكومة العراقية دور الاتحاد الأوروبي في الإلتزام بوحدة العراق وسيادته على أراضيه، والتطلع لدعم التكتل في مجال إعمار المدن التي تحررت من داعش والإيفاء بتعهدات مؤتمر الكويت للمانحين عام 2018، في مجال إحياء البنى التحتية وتوفير الخدمات بالمستوى الذي يليق بالمواطن العراقي.

من جانبها، أشادت فون دير لاين بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة العراقية في إطار برنامج الورقة البيضاء الاصلاحية وآليات مكافحة الفساد وإجراء إصلاحات جريئة من المهم أن يمضي بها العراق.

وأكدت رئيسة المفوضية أن إقرار موعد الإنتخابات العراقية المبكرة من قبل الحكومة جاء كخطوة مهمة جداً، ونحن على استعداد للمساعدة وأن المفوضية اتخذت قراراً في هذا الجانب.

ووصفت دير لاين انتصار العراقيين على الإرهاب بأنه فعل كبير ومقدر من الجانب الأوروبي، وإن الاتحاد الأوربي سيستمر في تقديم الدعم للقوات المسلحة العراقية ودعم السياسة المتوازنة التي تتبعها الحكومة العراقية خارجيا التي عززت من مكانة العراق الدولية ودعمت توثيق علاقاته الخارجية.