8 رسائل من السيسي للأمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بكل صدق لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016 وشهد بذلك القاصي والداني ولولا ما تحقق في السنوات الماضية من جهود تنموية تسابق الزمن لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا في غاية الصعوبة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو:

- 30 يونيو لحظة فارقة اختار فيها المصريون المستقبل الذين يرتضونه لأبنائهم والدولة المدنية الحديثة.

- في 30 يونيو كان صوت مصر هادرا ومسموعا يقول أنها أكبر من أن تُختطف أو يتم خداع شعبها.

- على مدار أيام ثورة يونيو كتب المصريون لأنفسهم دستورا مباشرا نابعا من ضميرهم الشعبي.

- نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب في اجتياز تحديات توهم المتربصون أن تكسرنا وتقضي علينا.

- واجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق استعنا عليه من بعد الله بصمود أسطوري لشعب عظيم.

- لولا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا في غاية الصعوبة.

- إن وطنكم يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي الا الصالح العام.

- إن أبناءكم أحياء عند ربهم يرزقون وأحياء في قلوبنا ووجدان الوطن.