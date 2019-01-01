محامو الدفاع في بريطانيا يحصلون على زيادة 15 % في الرواتب

تعهدت حكومة المملكة المتحدة بزيادة أجور بعض المحامين الذين تعينهم المحكمة في بريطانيا بعدما أضرب عن العمل محامو الدفاع الأسبوع الجاري احتجاجا بعد خلاف طال أمده بشأن تمويل الدولة والأجور، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وذكرت وزارة العدل أنها ستزيد الأتعاب بنسبة 15 % اعتبارا من نهاية أيلول/ سبتمبر، بالنسبة للعمل في أقسام الشرطة والمحاكم الابتدائية ومحاكم الأحداث، وفقا لبيان صادر اليوم.



وذكرت الحكومة أن الخطوة، التي نصت على زيادة أقل من التي طالب بها المحامون، من شأنها زيادة متوسط راتب المحامين الجنائيين الذين تعينهم المحكمة بنحو 7000 جنيه استرليني (8505 دولارات) سنويا.