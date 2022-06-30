واصلت أسعار المستهلك في سريلانكا ارتفاعها القياسي في يونيو، فيما تجاوز المعدل الرئيسي مستويات التضخم المفرط وسط نقص مستمر في السلع الأساسية من الغذاء إلى الوقود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع أسعار المستهلك في العاصمة كولومبو بنسبة 54.6% مقارنة بعام سابق، متجاوزة توقعات بزيادة بنسبة 43.7% في استطلاع لخبراء الاقتصاد أجرته بلومبرج.

وهذا يدفع مؤشر قياس الأسعار الرئيسي إلى تجاوز مستوى الـ50% الذي عادة ما يستخدمه أغلب خبراء الاقتصاد لتحديد التضخم المفرط.

وهذه البيانات هي النسخة النهائية للأسعار قبل صدور قرار البنك المركزي السريلانكي المقبل بشأن معدل الفائدة في السابع من يوليو.

وقيدت سريلانكا التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية، إمدادات الوقود الأسبوع الجاري وأبلغت السكان بالتزام المنازل حتى العاشر من يوليو لتقليل الطلب.

ويأتي الإجراء بعدما قال رئيس الوزراء رانيل ويكرميسينج الأسبوع الماضي إن البلاد ليست قادرة على الحصول على الوقود حتى مقابل المال، حيث إن الموردين مصرون على سداد الرسوم السابقة.

وورد نبأ جيد ونادر للاقتصاد من صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، عندما قال إنه أحرز تقدما كبيرا باتجاه برنامج مساعدات للدولة التي تعاني من أزمة، والمساعدات متوقفة على وفاء سريلانكا بشروط تشمل اتخاذ خطوات لضمان استدامة الديون وتقليص التضخم.