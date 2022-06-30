رئيس وزراء الجزائر: دفع أطر التعاون الثنائي مع مصر عبر تفعيل آليات التشاور والتنسيق

قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، إن اللجنة العليا المصرية الجزائري عقدت في جو أخوي متميز.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يزور الجزائر حاليا، أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين اللذين اتفقا على دفع أطر التعاون الثنائي المشترك عبر تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.

وأشار إلى أن المحادثات التي تم إجراؤها بين الجانبين خلال هذه الدورة شهدت الوقوف على واقع العلاقات بين البلدين والتأكيد على الإرادة المشتركة التي تستلزم المضي قدما في تطويرها وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين.