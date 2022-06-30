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ارتفاع مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ في هولندا خلال شهر مايو الماضي

أمستردام - د ب ا
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 12:19 م | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 12:19 م

أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاءات في هولندا، ارتفاع مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ خلال شهر مايو الماضي.

وارتفع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 8.2% خلال شهر أبريل الماضي.

وتعد نسبة نمو مبيعات التجزئة هي الأبطأ منذ شباط/فبراير العام الماضي، عندما ارتفعت المبيعات بنسبة 2.8%.

وارتفع حجم المبيعات في متاجر المنتجات غير الغذائية بنسبة 2.7% على أساس سنوي في مايو الماضي، في حين ارتفعت مبيعات المتاجر الغذائية بنسبة 1.3%.

وارتفعت مبيعات التجزئة بدون حساب التغيرات الموسمية بنسبة 0.1% على أساس سنوي الشهر الماضي.


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