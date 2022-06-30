ارتفاع مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ في هولندا خلال شهر مايو الماضي

أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاءات في هولندا، ارتفاع مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ خلال شهر مايو الماضي.
وارتفع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 8.2% خلال شهر أبريل الماضي.
وتعد نسبة نمو مبيعات التجزئة هي الأبطأ منذ شباط/فبراير العام الماضي، عندما ارتفعت المبيعات بنسبة 2.8%.
وارتفع حجم المبيعات في متاجر المنتجات غير الغذائية بنسبة 2.7% على أساس سنوي في مايو الماضي، في حين ارتفعت مبيعات المتاجر الغذائية بنسبة 1.3%.
وارتفعت مبيعات التجزئة بدون حساب التغيرات الموسمية بنسبة 0.1% على أساس سنوي الشهر الماضي.