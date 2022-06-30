سواريش يكشف حديثه مع جوزيه قبل الموافقة على تدريب الأهلي

كشف البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي الجديد، حديثه مع مانويل حوزيه، مدرب الفريق الأحمر السابق، قبل قدومه إلى مصر لتولي المهمة بشكل رسمي.
وقال سواريش في تصريحات للموقع الرسمي: «بشكل شخصي أعشق بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو ويورجن كلوب، المدارس البرتغالية والألمانية والإسبانية أحدثت طفرة في الكرة العالمية».
وأضاف: «أحب أيضا مانويل جوزيه الذي تحدث عني بشكل جيد في الإعلام وأعطاني معلومات مهمة عن الأهلي وجماهيره والشعب المصري بشكل عام».
وواصل: «الكل يعرف الأهلي، والبطولات التي حصل عليها فهو يسعى دائمًا للانتصارات، وقال لي جوزيه إن الأهلي فريق طموح للغاية ويملك شعبية كبيرة في الوطن العربي».
وأتم: «أخبرني أيضا بأن اللاعب المصري يشبه نظيره البرتغالي، تواصلت مع عدد من المدربين البرتغاليين الذين عملوا في المنطقة العربية، لكن المعلومات التي قالها لي جوزيه كانت مهمة بكل تأكيد».