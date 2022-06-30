سواريش يكشف حديثه مع جوزيه قبل الموافقة على تدريب الأهلي

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كشف البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي الجديد، حديثه مع مانويل حوزيه، مدرب الفريق الأحمر السابق، قبل قدومه إلى مصر لتولي المهمة بشكل رسمي.

وقال سواريش في تصريحات للموقع الرسمي: «بشكل شخصي أعشق بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو ويورجن كلوب، المدارس البرتغالية والألمانية والإسبانية أحدثت طفرة في الكرة العالمية».

وأضاف: «أحب أيضا مانويل جوزيه الذي تحدث عني بشكل جيد في الإعلام وأعطاني معلومات مهمة عن الأهلي وجماهيره والشعب المصري بشكل عام».

وواصل: «الكل يعرف الأهلي، والبطولات التي حصل عليها فهو يسعى دائمًا للانتصارات، وقال لي جوزيه إن الأهلي فريق طموح للغاية ويملك شعبية كبيرة في الوطن العربي».

وأتم: «أخبرني أيضا بأن اللاعب المصري يشبه نظيره البرتغالي، تواصلت مع عدد من المدربين البرتغاليين الذين عملوا في المنطقة العربية، لكن المعلومات التي قالها لي جوزيه كانت مهمة بكل تأكيد».