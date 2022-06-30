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هاجم عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، رامي ربيعة، مدافع الفريق الأحمر بعد الخسارة أمام سموحة بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي اقيم على استاد الغسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري الممتاز.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «الغريب في الأمر أنه في أول نصف ساعة بالمباراة هي الأفضل في أداء الاهلي منذ فترة بعيدة».

واضاف: «الأهلي خلق فرص واستحوذ بشكل جيد، يحسب ضده أنه فشل في ترجمة هذه الفرص لأهداف لكنه وصل إلى المرمى وقطع الكرات بشكل جيد».

وأكمل متعب: «الأهلي وقع في أخطاء دفاعية ساذجة كان بطلها رامي ربيعة، "دماغك كانت فين يا رامي وانت بتلعب الكرة"».

وواصل: «رامي ربيعة سيحاسب نفسه كثيرا في الهدف الثاني لم يكن ينوي التمرير لديانج وكانت يرغب في لعب الكرة الطولية، وهذه أخطاء ساذجة وغريبة من رامي ربيعة».

وأتم متعب: «الأهلي لو سجل نصف الفرص التي أتيحت له اليوم كان سيفوز بمنتهى السهولة».