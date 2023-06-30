فقرات الساحر والأراجوز تجوب ساحات وميادين جنوب سيناء احتفالا بعيد الأضحى

• محافظ جنوب سيناء يشارك المواطنين فرحتهم بالعيد ويوزع العيدية على الأطفال

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء عدة فعاليات فنية، وجابت الفرق الغنائية والاستعراضية ساحات وميادين المدن خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لإدخال البهجة في نفوس المواطنين والأطفال، وذلك في إطار الخطة الترفيهية التي وجه محافظ جنوب سيناء بتنفيذها خلال أيام العيد.

تضمنت الاحتفالات عروض للأراجوز وفقرات الساحر التي نالت إعجاب الأطفال، وعروض فنية لفرقة كورال أطفال نويبع، وفرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، التي قدموا باقة من التابلوهات الفنية المستوحاة من التراث السيناوي منها "يا أهلًا وسهلا، يا أسمرانية"، وفقرات فنية متنوعة لمجموعة من المواهب الصغيرة بجنوب سيناء، بينهم الشاعر الموهوب علي حسن، والذى أطلق عليه محافظ جنوب سيناء "الأبنودي الصغير"، والذي قام بإلقاء عدد من الأبيات والقصائد الشعرية منها "عيد سعيد".

كما واصلت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تألقها بتقديم باقة من الأغاني الوطنية والدينية، إضافة إلى الأغاني الفردية لمواهب جنوب سيناء بمصاحبة الفرقة الموسيقية المكونة من مجموعة من العازفين، وعروض غنائي لفرقة كورال أطفال ثقافة شرم الشيخ، وفرقة بورسعيد للموسيقى العربية، ومجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية والمسابقات والورش الفنية بمشاركة جمع من أبناء المحافظة للاحتفال بالعيد وذكرى ثورة 30 يونيو.

وحرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على التواجد وسط المواطنين في تلك الاحتفالات بساحات مدن طور سيناء، وشرم الشيخ، وتوزيع العيدية على كل الأطفال المتواجدين مع ذويهم لمشاهدة الاحتفالات، والذين تسارعوا للحصول على العيدية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التنسيق بين المحافظة وفرعة الثقافة، لوضع برنامج ترفيهي يتضمن كل الفعاليات الغنائية والاستعراضية والترفيهية بكل الساحات والميادين، احتفالًا بمناسبة عيد الأضحى، وأيضًا ذكرى ثورة 30 يونيو، ورفع الأعلام المصرية لترفرف في السماء احتفالًا بهذه الذكرى التي يؤكد على إرادة الشعب المصري، وعزيمته القوية في التغيير.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه حرص على التواجد وسط المواطنين لمشاركتهم فرحتهم في جو من الألفة والمحبة، في وجود عمال النظافة، والأطفال الأيتام.

وأكد استمرار هذه الحفلات حتى غدًا، مع تكثيف حملات المرور على الكورنيش، و الطرق المؤدية إلى الساحات والميادين الحيوية لتنظيم حركة المرور للحد من الحوادث، إضافة إلى تواجد منقذين على الشواطئ، مع تكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات أول بأول من أماكن تجمعات المواطنين.