واصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، استعداداته للمواجهة الختامية أمام الجابون ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقامة منافساتها في المغرب حتى يوم 8 يوليو المقبل.

وحقق المنتخب الأوليمبي فوزًا غاليًا على منتخب مالي بنتيجة 1-0 بهدف سجله إبراهيم عادل، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية، بعد أن كان تعادل المنتخب سلبيًا بدون أهداف في مباراة الجولة الأولى أمام منتخب النيجر.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، عدد من صور تحضيرات المنتخب الأولمبي لمواجهة حسم التأهل أمام الجابون، والمقرر لها غدًا السبت في تمام الساعة 11 مساء.

جاءت التدريبات وسط معنويات عالية من الجميع فى أعقاب الفوز المستحق على مالى وتصدر المجموعة مناصفة مع النيجر ولكل 4 نقاط ويحتل مالى المركز الثالث وله ثلاث نقاط والجابون الأخير بلا نقاط.

وانتظم فى التدريبات اللاعبون الذين لم يبدأوا ضمن التشكيل الأساسي فى لقاء مالى ويضاف لهم الحارس حمزه علاء ، بينما خاض باقي اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية فى الجيم وحمام السباحة تحت إشراف د.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ومتابعة من محمود حرب مدير المنتخب.

بدأ التدريب بفقرة التسخين وفك العضلات ، بعدها قام الجهاز الفنى بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.