قادة الاتحاد الأوروبي يعتمدون خططا لخفض الاعتماد الاقتصادي على الصين

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تبنى قادة الاتحاد الأوروبي خططا لمواصلة النشاط التجارى مع الصين ولكن بخفض اعتماد التكتل الاقتصادي على بكين في قمة عقدت في بروكسل اليوم الجمعة.

وجاء في بيان مشترك أنه من المنتظر أن يواصل الاتحاد الأوروبي علاقة اقتصادية مفيدة للطرفين ولكن سوف "يستمر فى خفض نقاط الاعتماد والضعف الحرجة".

ويعيد الاتحاد الأوروبي معايرة العلاقات الاقتصادية مع الصين فيما تستمر الشكوك في التكتل بشأن موثوقية بكين كشريك في ضوء التحول الديكتاتورى المتزايد في البلاد.

وتعرضت الصين لانتقادات حادة بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص بها وعدم نأيها بنفسها حتى الآن عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي الصين إلى استخدام نفوذها على روسيا لإنهاء الصراع..

واشتمل بيان قادة الاتحاد الأوروبي أيضا على دور الصين المهم في التصدي للتغير المناخي .

ومن الناحية الاقتصادية، يعتمد التكتل حاليا على الصين في مواد خام معينة وبطاريات ومواد تستخدم في السلع الصيدلانية بين أشياء أخرى.