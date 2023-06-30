تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى نحو 5% في يونيو

انخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 5.5% في يونيو الجاري، من 6.1% في الشهر الماضي، وفقا لتقدير سريع صادر عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي «يوروستات»، اليوم الجمعة.

ورجحت تقديرات «يوروستات»، انخفاض التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 5.5% نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 6.1% في مايو الماضي، وفق وكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن شرق وجنوب شرق أوروبا يواجهان «ندوبا» اقتصادية عميقة وتضخما مرتفعا إلى جانب ضعف معدلات النمو.

وأضافت جورجيفا، في مؤتمر استضافه صندوق النقد الدولي والبنك الوطني الكرواتي في دوبروفنيك: «فيما يتعلق بالنمو، فإن المنطقة تواجه ندوبا اقتصادية عميقة».

وتشير التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي لعام 2024 للمنطقة، باستثناء بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا، إلى أن معدلات النمو أقل بنسبة 3.5% مما كان يتوقع أن يشهده الصندوق، قبل الوباء مباشرة في عام 2020.

وشبهت جورجيفا الوضع الحالي باستقطاع 50 مليار يورو من جيوب الناس، خلال هذه السنوات الخمس، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو لا يزالان يمثلان تحديين رئيسيين للمنطقة.

وتابعت: «التضخم الرئيسي ينخفض منذ أواخر عام 2022، لكنه لا يزال مرتفعًا بشكل مؤلم، ولم يُظهر التضخم الأساسي حتى الآن إشارات واضحة على التراجع، نتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي لما بعد عام 2024».