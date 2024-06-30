الاتحاد السكندري: لن نكون ضحية الخلافات في لجنة الحكام

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عبر محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن حزنه الشديد بسبب الأخطاء التي تعرض لها زعيم الثغر في مباراته أمام الداخلية في الدوري.

قال محمد أحمد في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا»، على قناة "المحور": "الاتحاد خسر الكثير، ولن نكون ضحية الخلافات التي حدثت في لجنة التحكيم".

أضاف: "العدالة أصبحت غائبة، ولا يوجد مباراة بدون مشاكل، واحنا في أخر الموسم، والنقطة تفرق مع الجميع".

تابع: "الهدف الذي تم إلغاوه كان في الدقيقة الـ 11 وكان هيفرق كتير معانا، والتحكيم تسبب في حالة إحباط للجماهير بطريقة كبيرة".

أشار: " محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد في قمة غضبة، واللاعيبة كانت في كامل تركيزها حتى حالة الطرد، ولكن ما حدث كان كارثة تحيكيمة".

أتم: "سيكون هناك اجتماع لمجلس الأدارة وسنصعد الأمر، وسيكون لنا موقف تاني ولازم كل الناس تعرف موقفنا".