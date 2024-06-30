مصر تدين بأشد العبارات سلسلة التفجيرات الإرهابية شمال شرق نيجيريا

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قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «مصر تدين بأشد العبارات سلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها شمال شرق نيجيريا».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته لرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «تعرب مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين».

وأشار إلى «تأكيد مصر على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة أشكال الإرهاب كافة الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار دولة نيجيريا الشقيقة».

تدين مصر بأشد العبارات سلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها شمال شرق نيجيريا .. تعرب مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة كافة أشكال الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار دولة نيجيريا الشقيقة — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 30, 2024

وأعلن مسئولون في نيجيريا ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة من التفجيرات التي وقعت في ولاية «بورنو» شمال شرق البلاد خلال الساعات الماضية، إلى 48 قتيلا ومصابا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد، عن هيئة إدارة الطوارئ بولاية «بورنو» قولها إن الانتحاريين المشتبه بهم هاجموا حفل زفاف وجنازة ومستشفى في بلدة «جوزا»، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

من جانبه، أعلن الجيش فرض حظر تجوال في المنطقة في أعقاب هذه الهجمات التي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنها حتى الآن.