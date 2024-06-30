صحة غزة: 43 شهيدا و111 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ268 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و111 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفًا و877 شهيدًا و86 ألفًا و969 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تحذيرها من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين خلال 48 ساعة عن العمل؛ نتيجة نفاد الوقود اللازم لعمل المولدات.

وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أنها اتخذت إجراءات قاسية وتقشفية؛ للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة، في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل.

وناشدت المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية كافة، ضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.