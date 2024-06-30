باكستان: بعثة صندوق النقد تزور البلاد في يوليو لمواصلة المفاوضات بشأن برنامج اقتراض

من المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي باكستان في يوليو لمواصلة المفاوضات بشأن برنامج اقتراض مقترح، حسبما قال وزير المالية محمد أورنجزيب.

وقال أورنجزيب في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن تأمين حزمة قروض من الصندوق أمر بالغ الأهمية لضمان الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها من الخارج. ويتوقع اختتام المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية يوليو، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "لن تتوقف باكستان عن تحقيق الاستقرار في عملية اقتصادها في منتصف الطريق".

ويتطلع رئيس الوزراء شهباز شريف إلى استثمارات من دول الخليج بما في ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة، وإطلاق المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات في باكستان.

وتسعى البلاد لحزمة خاصة بالديون من صندوق النقد الدولي تستمر ثلاث سنوات على الأقل لإصلاح العيوب في اقتصادها بعد تجنب مخاطر التخلف عن السداد العام الماضي.



