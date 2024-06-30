بعد أكثر من عقد كامل يعود فيلم برتيتا لتصدر الأكثر مشاهدة على منصة واتش إت المصرية، وهو فيلم عرض في أكتوبر 2012، بطولة كندة علوش وعمرو يوسف، تأليف وائل عبدالله، وسيناريو خالد جلال، وإخراج شريف مندور، وحقق إيرادات اقتربت من 2 مليون جنيه.

ومنذ أن أعلنت النجمة كندة علوش إصابتها بمرض السرطان، وكشفت عن رحلة علاجها التي استمرت لفترة، تسبب في تغيرات في شكلها وجسدها ومرورها بأزمات مختلفة، وقد تصدر اسمها التريند، وحصدت دعم وحب واسع من الجمهور وزملائها الفنانين الذين تمنوا لها الشفاء، كما تحدثت في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، عن موقف عمرو يوسف زوجها من مرضها ومدى دعمه وحبه لها، مما جعل الكثير من الصفحات والجمهور يشارك صور رومانسية لهم ويعيد استرجاع المشاهد التي جمعتهما في أعمال سينمائية وتلفزيونية مختلفة.

ويعد عودة تصدر فيلم برتيتا إلى الأكثر مشاهدة جانباً من هذا الاهتمام من الجمهور بمشاهدة كندة وعمرو سوياً، وكان هذا الفيلم الأول الذي جمعهما في علاقة عاطفية سوياً على الشاشة، وقدما بطولته معاً، حيث سبق وشاركت كندة في فيلم مع عمرو ولكن لم تكن في علاقة معه ولم تجمعهما مشاهد سوياً، بل كانت حبيبة البطل الذي لعب دوره هاني سلامة في فيلم واحد صحيح.

ما هي قصة فيلم برتيتا؟

شارك في بطولة فيلم برتيتا: أحمد السعدني، أحمد زاهر، أحمد صفوت، دينا فؤاد، مادلين طبر، وتدور أحداثه في إطار رومانسي درامي وأجواء من الغموض، حول المشاكل النفسية التي يرثها الأبناء ومدى تأثيرها على اختياراتهم العاطفية لشريك الحياة فيما بعد.

تلعب كندة علوش دور منى، شابة تعاني من أزمات نفسية بسبب علاقة والدتها بوالدها، حيث تكتشف أمها "مادلين طبر" خيانة زوجها لها في غرفة نومها، فيتشاجران ويضربها ثم يطردها من المنزل لتلحق بها ابنتها، وتعيش منى رفقة والدتها التي تعاني من الاكتئاب في شاليه منعزل على البحر، وبعد موت الأم بجرعة زائدة من دواء الاكتئاب تستمر منى في حياتها المنعزلة وتعاني من الذكريات التي تطاردها، ويعتمد الفيلم بشكل أساسي على أسلوب الفلاش باك السينمائي، حيث تسترجع البطلة كثير من الذكريات أثناء جلوسها على البحر.

تدخل منى في علاقة حب تعيش فيها صعوبات كبيرة بسبب والدها أيضاً، الذي يكون السبب الرئيسي في فشل علاقتها بحبيبها وزوجها "أحمد صفوت"، كما تتأزم العلاقة نفسها ويتحول لزوجها لشخص عنيف يعتدي عليها بالضرب على الرغم من أن سبب اختيارها له بشكل أساسي هو تصديقها أنه لن يخونها أو يضربها لأنها دخلت في معركة مع والدها من أجله، ثم تدخل في علاقة حب أخرى مع خالد "عمرو يوسف"، ويحاول خالد علاجها من حالة الاكتئاب الشديد التي دخلت فيها، ولكن تستمر معاناة الشخصية وتتعرض العلاقة لكثير من الأزمات.

وكان فيلم برتيتا من البطولات القليلة لكندة في السينما، حيث كانت أغلب مشاركتها في بطولات جماعية وهو غالبا اختيارها المفضل في الأعمال، وكندة هي ممثلة سورية، تخرجت من قسم الدراسات المسرحية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما درست الأدب الفرنسي، بدأت عملها في المجال الفني كمساعدة مخرج في المسرح ثم عملت كمساعدة مخرج في السينما في أفلام المهد وحفلة صيد، وانطلقت بعد ذلك في الدراما السورية، ومنها: الاجتياح، أشواك ناعمة، شغف، حارة من الياقوت، وعرفها الجمهور المصري من خلال دورها في مسلسل أهل كايرو عام 2010، ونتعرف في السطور التالية على أبرز أعمالها المصرية.

ويعد مسلسل أهل كايرو الانطلاقة الأولى لها في مصر، والذي أثار جدلاً واسعاً بسبب جرأته فهو من تأليف بلال فضل، الذي كان معروفا بنقده اللاذع للنظام المصري حينها، ولعبت كندة شخصية الصحفية داليا صديقة صافي سليم، والتي يُعثر عليها مقتولة في الفندق المُقام فيه حفل زفافها، وتدور الأحداث في إطار بوليسي سياسي حول كشف ملابسات الجريمة، شارك في البطولة خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وزكي فطين عبدالوهاب.