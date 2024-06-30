التموين: الاحتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

طمأنت وزارة التموين، المواطنين، على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وعدد من السلع الأخرى، التي يصل المخزون منها إلى ما يزيد عن 6 أشهر، بحسب تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

فبحسب التقرير، احتياطي السكر التمويني يكفي لمدة 20 شهرًا، واحتياطي الدواجن المجمدة يكفي لمدة 11 شهرًا ونصف الشهر، والتعاقد على اللحوم الحية تكفي لمدة 8 أشهر، فيما يكفي احتياطي اللحوم المجمدة لمدة شهرين، والمكرونة تكفي لمدة شهرين.

وتعمل وزارة التموين، على ضخ المقررات التموينية من السلع الأساسية من خلال أساليب تكنولوجية جديدة ومميكنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعاقدت هيئة السلع التموينية على استيراد كميات كبيرة من السكر؛ بواقع 500 ألف طن في مارس الماضي، و250 ألف طن من النوع الخام في 25 مايو الماضي، ليصبح إجمالي رصيد الدولة 750 طن سكر خام.

واستلمت هيئة السلع دفعة من هذه الكمية بلغت 150 ألف طن فقط، على أن يتم استلام الكميات المتبقية خلال أكتوبر القادم، بالإضافة إلى استمرار شركات بنجر السكر في إنتاجه وطرحه بالأسواق.

وبحسب تصريحات معاون وزير التموين للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، لـ"الشروق"، فإن الوزارة تضخ شهريًا 95 ألف طن سكر، مقسمة كالتالي: 65 ألف طن تصرف على البطاقات التموينية، و30 ألف طن أخرى تصرف كسكر حر وللشركات والتجار.

وتعمل الوزارة على توفير الأقماح للمخابز البلدية والسياحية، حيث جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.