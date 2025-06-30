إعلام عبري: حماس لا يزال لديها قيادات بارزة وقوات نظامية وسيطرة على العمليات

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية يوم الأحد عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن تحليل الجيش للوضع في قطاع غزة غير مكتمل، وحماس لا زالت تتمتع بقوتها.



وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن "حماس لا يزال لديها قيادات بارزة وقوات نظامية وسيطرة على العمليات الأمنية"، مشيرين إلى أنه "نرفض قول الجيش إن عملية عربات جدعون شارفت على الانتهاء لأن حماس لم تهزم بعد".

كما نقلت الصحيفة عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قولهم إن "رئيس الوزراء لم يتنازل عن أهداف الحرب وإنهاء الحرب غير مطروح على الطاولة، والمطروح فقط صفقة وفقا لمخطط ويتكوف يمكن العودة بعدها إلى ساحة المعركة".

وأوضحت "يسرائيل هيوم" أن الجيش أكد للقيادة السياسية أنه يسيطر على 75% من غزة وبعض الوزراء ادعوا أن معلوماته منقوصة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني عن مصادر سياسية لم تسمها تحدثت إليها في الساعات الأخيرة، قبل اجتماع الكابينيت أن "الاتصالات بشأن الصفقة مستمرة طوال الوقت، ونأمل أن تكون هناك تطورات قريبا، ونعمل على ذلك"، غير أن المصادر ذاتها قالت، إنه "لا يوجد حاليا أي اختراق".

ومن بين الخيارات التي طرحتها تلك المصادر، "تعميق الاجتياح البري (بغزة)، وزيادة الضغط العسكري على حماس"، علما بأن 20 جنديا، قد قُتلوا بقطاع غزة، منذ بداية الشهر الجاري، آخرهم عنصر أُعلن عن مقتله اليوم الأحد، وقد سقط بانفجار قنبلة في جباليا شمالي القطاع.

ووفق "يديعوت أحرونوت"، فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن "الإنجازات في إيران، قد أثرت على حماس، التي أدركت أن راعيها الرئيسي، لا يزال يعاني".

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، إن "هذا النصر، لم يمر مرور الكرام على حماس، ونأمل أن تؤدي كل هذه الأمور إلى صفقة، تماما كما أدى القضاء على (أمين عام حزب الله، حسن) نصر الله، والهجوم على حزب الله إلى صفقة رهائن في الماضي".

ويأتي ذلك فيما أبلغ الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي، بأن العمليات البرية في غزة اقتربت من الاستنفاد، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أهداف كبيرة قابلة للتحقيق من دون تهديد حياة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في القطاع، حسبما أوردت القناة الإسرائيلية 13، السبت، نقلا عن مصادر في الجيش.