زيلينسكي يدعو لتشديد العقوبات على روسيا لكبح آلة الحرب الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المجتمع الدولي إلى تكثيف العقوبات ضد روسيا، واصفا إياها بأنها أداة حيوية للحد من آلة الحرب الروسية.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور، اليوم الأحد: "يجب أن تكون العقوبات الآن من أهم الأولويات .. عقوبات العالم ضد روسيا".

تأتي تصريحاته بعد توقيعه مؤخرا على مرسوم يقضي بمواءمة سياسة العقوبات الأوكرانية مع سياسات الحلفاء الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.

كما أعلن زيلينسكي عن خطط لتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران.

ورغم فشل الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة في إقرار حزمة العقوبات الثامنة عشرة بسبب معارضة سلوفاكيا، دعا زيلينسكي إلى بذل جهد متجدد لاعتمادها.

وأكد زيلينسكي أن العقوبات هي أمر "يحد فعليا من فرص روسيا في التطور الاستراتيجي، ومن إمكاناتها، ويجب أن تحد بشكل أكثر إيلاما من قدرة روسيا على مواصلة هذه الحرب، الحرب ضد استقلالنا، كل يوم".

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي الاقتصاد الروسي، وتهدف إلى حرمان روسيا من الموارد المالية التي تتيح لها مواصلة حربها العدوانية ضد أوكرانيا.

في المقابل، تؤكد روسيا أنها تكيفت مع هذه الإجراءات العقابية، كما أنها تتحايل على القيود بمساعدة دول أخرى، ونجحت في توسيع إنتاجها من الأسلحة بشكل كبير.