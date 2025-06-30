محافظ بورسعيد: 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

تقدَّم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بخالص التهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي سطّر فيها الشعب المصري واحدة من أعظم صور الوحدة الوطنية والإرادة الحرة.

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بأبناء بورسعيد لما أظهروه من وعي وولاء وانتماء صادق لوطنهم، مؤكدًا أن شعب بورسعيد كان – ولا يزال – جزءًا أصيلًا من التاريخ الوطني، وصاحب مواقف مشرفة في دعم الدولة المصرية والحفاظ على مقدراتها.

وأضاف اللواء حبشي أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث خرج المصريون بمختلف فئاتهم في مشهد حضاري موحّد لاسترداد هويتهم وصناعة مستقبلهم، وهو ما أثمر لاحقًا عن انطلاق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واختتم المحافظ تهنئته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة السياسية الرشيدة.