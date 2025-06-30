 تايوان وبريطانيا توقعان اتفاقيات لتعزيز الشراكة التجارية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايوان وبريطانيا توقعان اتفاقيات لتعزيز الشراكة التجارية

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 يونيو 2025 - 11:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 يونيو 2025 - 11:27 ص

أعلن مكتب المفاوضات التجارية التايواني، اليوم الاثنين، توقيع تايوان وبريطانيا ثلاث اتفاقيات جديدة بعد توقيع الجانبين اتفاقيتين لتحسين الشراكة التجارية الثنائية في نوفمبر 2023.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المكتب القول إن الاتفاقيات الثلاث تشمل أول اتفاق توقعه تايوان مع دولة أجنبية بشأن التجارة الرقمية، وأول اتفاق دولي توقعه تايوان للتجارة الخضراء ويتعلق بالطاقة ووقف الانبعاثات الكربونية.

كما تشمل الاتفاقيات الموقعة اتفاقية استثمار تؤكد التزام الجانبين بالعمل على تشجيع حركة الاستثمار بينهما.

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