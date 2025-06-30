اندلاع حرائق غابات في جنوبي فرنسا

اندلعت حرائق غابات في جنوبي فرنسا وسط موجة الحر المستمرة، ويرجح أن يكون سببها حفل شواء.

وبحسب بيان صادر عن البلدية المحلية في كاركاسون، تم إغلاق جزء من الطريق السريع أيه 61، وإجلاء أحد المخيمات في منطقة بيزانيت.

وقال رئيس الحماية المدنية المحلية، كريستيان بوجيه، لقناة بي إف إم تي في، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل ما مجموعه سبعة حرائق بعد أن كان شخص ينقل شواية لا تزال بها جمرات مشتعلة في مقطورة.

وفي بلدية بيزانيت الصغيرة وحدها، شارك أكثر من 150 رجل إطفاء في مكافحة النيران. كما تم الاستعانة بطائرات مروحية مخصصة للإطفاء، بحسب السلطات.

وأوضح بوجيه أن الحرائق ألحقت أضرارا بمساحة قدرها 400 هكتار من الأراضي. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الحرائق قد نشبت عن طريق الخطأ أم عن عمد.