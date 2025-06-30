الفلبين وليتوانيا توافقان على تعزيز العلاقات الدفاعية وسط توترات مع الصين

وافقت الفلبين وليتوانيا على تعزيز العلاقات الدفاعية فيما تواجه البلدان تهديدات أمنية بحرية.

وقالت وزيرة الدفاع الليتوانية الزائرة دوفيل شاكاليني، في بيان صحفي مشترك مع نظيرها الفلبيني جيلبرتو تيودرو في مانيلا اليوم الاثنين، إن البلدين وقعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي ورفع علاقاتهما الثنائية إلى مستوى استراتيجي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت إنهما ناقشا المخاوف المشتركة بشأن الأمن الإقليمي.

وأضافت شاكاليني "نرى إمكانية كبيرة للتعاون مع الفلبين في الكثير من المجالات مثل الأمن البحري بما في ذلك التحديات المتعلقة بأساطيل الظل التي تسيرها بعض الدول الكبرى، وجيراننا العاملين في بحر الصين الجنوبي وبحر البلطيق".

وتعمل الفلبين على بناء شبكة من شركاء الدفاع مع دول أخرى فيما تحاول التصدي لمطالبات بكين الواسعة في بحر الصين الجنوبي. وإلى جانب الولايات المتحدة وهي حليفها الرئيسي، أبرمت الفلبين اتفاقيات عسكرية مع اليابان ونيوزيلندا وغيرها من معاهدات التعاون الدفاعي مع دول مثل ألمانيا وكندا والمملكة المتحدة.