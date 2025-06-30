إنزاجي: قد أعتمد على 3 مدافعين أمام مانشستر سيتي

أكد سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي أنه من المحتمل أن يعتمد على 3 مدافعين رئيسيين في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وقال سيموني إنزاجي في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "ربما ألعب بخط دفاع ثلاثي، وربما بخط رباعي، وحينما أنظر إلى مانشستر سيتي".

وأضاف المدرب الإيطالي: "أعتقد أنني سأضع متعب الحربي أو محمد كنو، وقد يكون رينان لودي قلب دفاع، سأفكر في كل شيء، أمامنا حصة تدريبية أخرى، وسنرى كيف ندخل إلى مباراة الغد".

وتابع: "لقد خسِرنا قائدنا سالم الدوسري، الذي لن يكون لائقًا للعب، وكذلك ألكسندر ميتروفيتش، لكننا سنتأقلم من خلال إيجاد حلول أخرى وإعطاء الفرصة للاعبين آخرين، وسندخل إلى اللقاء لتقديم كل ما لدينا".

وأتم سيموني إنزاجي تصريحاته قائلًا: "كان مفاجأة رائعة بالنسبة لي، شاهدته في مباريات عديدة، مع كنو وغيره من اللاعبين، كل مباراة لعِبها كانت أفضل من سابقتها".