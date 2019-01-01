 السيسي من المؤتمر الوطني للشباب: كل الاحترام والتقدير والمحبة لشعب بلادي - بوابة الشروق
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السيسي من المؤتمر الوطني للشباب: كل الاحترام والتقدير والمحبة لشعب بلادي

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 6:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 6:35 م

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر والعرفان إلى الشعب المصري على ما تحقق خلال الـ 5 سنوات الماضية في البلاد.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة: "كل الاعتزاز والتقدير والاحترام والمحبة ليكم يا شعب مصر يا شعب بلادي"، مشيرًا إلى فضل الشعب المصري فيما شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمرر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة في نسخته السابعة، والذي يستمر خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو 2019.

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب وفتاة من مختلف المحافظات المصرية، ويضم شباب الجامعات، وشباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الساعة 5 مساء ويستمر الافتتاح لمدة ساعة، وتليه في الفقرة الثانية جلسة لمحاكاة نموذج الدولة المصرية الساعة، بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي.


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