تحرير 47 محضرا تموينيا وضبط طن و200 كيلو دقيق مدعم بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 47 محضرا تموينيا متنوعا، وضبط 1200 كيلو دقيق مدعم قبل طرحة للبيع في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بمركزي "المراغة وجهينة"، بالإشتراك مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة المراغة، أن الحملات التموينية شملت المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وأسفرت عن تحرير عدد 28 محضرا، مشيرا إلى أن المحاضر تنوعت مابين نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة، وغلق في مواعيد العمل الرسمية، وعدم إعطاء بون صرف، وسلعة غير مطابقة للمواصفات، وسلع غذائية مجهولة المصدر بالاضافة الى محضر جنحة لتجميع عدد 24 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو لبيعه بالسوق السوداء، ومحضر لادارة منشأة بدون ترخيص، ومحضر غلق لفرع شركة للبيع.

وقال ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، أن الوحدة نفذت حملة مكبرة للمرور على الأسواق ومحلات الجزارة، أسفرت عن تحرير 19 محضرا متنوعا، منها 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر ذبح خارج السلخانة.