نائب رئيس «الانتقالي السوداني» يؤكد ضرورة تعزيز الأمن بشمال دارفور

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أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار بولاية شمال دارفور، إلى جانب الاهتمام بمعيشة المواطنين.

والتقى حميدتي -في القصر الجمهوري اليوم الثلاثاء- والي ولاية شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلي.

وقال خواجلي -في تصريح عقب اللقاء- إن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وجه بضرورة الاهتمام بالموسم الزراعي، والمحافظة على مقار البعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور (يوناميد) التي تسلمتها السلطات مؤخرًا.

وأوضح خواجلي أنه أطلع نائب رئيس المجلس العسكري على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بالولاية.