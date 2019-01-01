أظهر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رضاه النسبي حيال مردود فريقه في المباراة الودية ضد توتنهام هوتسيبير، مبرزا احتمالية حدوث أي شيء، على صعيد سوق الانتقالات، حتى غلق باب القيد في إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد تعرض، اليوم الثلاثاء، للخسارة بواقع هدف نظيف، أمام توتنهام، في المباراة التي شهدها ملعب "أليانز أرينا"، برسم منافسات كأس "أودي" الودية.

بدوره، قال زيدان في تصريحات، جاء بها خلال المؤتمر الصحافي التابع للمباراة، وأبرزتها جريدة "آس" الإسبانية "اليوم أدينا بشكل أفضل. يجب علينا التطور كل يوم. لا يمكن وأن نشعر بالسعادة بعد الخسارة، لكننا ظهرنا بشكل أفضل بكل الأصعدة والمستويات. يجب أن نتحلى بالإيجابية، مدركين أهمية وضرورة التحسن".

وبسؤاله عن خاميس رودريجيز، وإمكانية مغادرته لريال مدريد، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، أجاب زيدان قائلا "أنا لا أعلم ما الذي سيحدث. نحن هنا، نتدرب ونلعب. أنا أفكر حيال ذلك فقط".

وأضاف "أنا لست منوطا للحديث بشأن خاميس. أنا هنا مع اللاعبين، أفكر فيما نفعله ونقوم به في الوقت الراهن. لا شيء أكثر من ذلك".

وحول الحارس الأساسي للفريق، ورأيه في التصريحات الأخيرة لتيبو كورتوا، والتي أكد خلالها الدولي البلجيكي على كونه الخيار الأول في حراسة عرين الفريق الملكي، رفض زيدان الجزم بهوية اختياره للموسم الجديد، مشددا على أهمية أن يكون الجميع على أهبة الجاهزية والاستعداد.

وقال زيدان "يجب أن نرى ما قاله كورتوا. لا أعتقد بأن هناك لاعب ما يملك مكانا ثابتا في تشكيلة الفريق. جميعنا حاضر بنفس الفريق. الكل يجب وأن يكون مستعدا. اليوم، يجب أن نتحدث بشأن المتواجدين معنا، الذين يبلون حسنا في أداء مهامهم".

وتابع "نحن هنا. كل شيء يظل واردا الحدوث حتى الحادي والثلاثين من أغسطس. نحن نعمل مع هذا القالب من اللاعبين، أنا أثق بهم. صحيحٌ وأن المباريات تمضي معنا على نحو خاطئ، هذا ليس وقتا جيدا، لأنك وعندما تتعرض للهزيمة، فإن الأمر لا يكون سارا البته، لكننا لم نفقد الثقة".

وواصل "أنا دائما ما أفكر بإيجابية. لا أحد سيقوم بسلب ما سنقوم به هذا العام. أعلم بأن الأمر سيكون مُعقدا، لاسيما وأننا بدأنا طريقا صعبا. أعرق بأنني أملك فريقا عظيما. نحن لسنا جاهزين حتى الآن، كما ترى. سنقوم باستعادة اللعب واستعادة الثقة، كما كل شيء آخر. ما نحتاجه اليوم فقط هو الفوز بالمباريات".

واختتم "كل شيء ممكن وأن يحدث حتى الحادي والثلاثين من أغسطس، لكن ذهننا يظل حاضرا هنا، حيث خوض المباريات والإعداد لموسمنا الجديد".