باير ليفركوزن يضم ناديم أميري من هوفنهايم

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع ناديم أميري لاعب هوفنهايم، بعقد يمتد حتى عام 2024.

وقال سيمون رولفز المدير الرياضي للنادي الألماني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "بفضل سرعته وتصميمه ومهارته الرائعة ورغبته القوية في الدخول إلى منطقة الجزاء، فأن أميري هو بالضبط نوع اللاعبين الذين كنا نبحث عنهم".

وأضاف: "وجوده إلى جانب لاعبين مثل كريم ديميرباي وجوناثان تاه وميشيل فايسر وكيفن فولاند، سيساعده على التأقلم سريعاً مع الفريق".

وقال أميري/ 22 عامًا/ في تصريحات لموقع ناديه الجديد: " أنها خطوة إيجابية والخطوة المقبلة هي أنني أتطلع للمشاركة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنني أيضًا مهتم كثيرًا بالفريق".

وتابع: "الفريق يضم عددت من اللاعبين الشباب بالإضافة إلى المحترفين أصحاب الخبرة، كنت استمتع كثيراً بمشاهدة باير ليفركوزن، إنهم يلعبون كرة هجومية رائعة وجذابة، مع شن هجمات مرتدة سريعة".

واختتم أميري تصريحاته قائلًا: "هذا يناسب أسلوبي، أريد أن أرى دوري في تطوير الفريق بشكل إيجابي ومستمر".