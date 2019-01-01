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عاد المصارع العالمي الشاب محمد ابراهيم كيشو فجر اليوم الثلاثاء، إلي القاهرة، بعد المشاركة في بطولة "أولييج كارفيف" في بيلاروسيا التي شهدت تتويج كيشو بالميدالية الذهبية، بعد أداء رائع ومبارايات قوية مع مصارعيين مصنفيين عالميا.

وحقق "كيشو" الذهبية بالفوز علي أبطال روسيا وأوزبكستان، بعدم تكافؤ وكازاخستان 5\2 وبطل العالم الكوري هان سو ريو في النهائي 12\0 .

وتعد بطوله اولييج كارفيف أحدى أقوي البطولات العالمية في المصارعة الرومانية وذات تصنيف عالمي .

وأعرب "كيشو" عن سعادته الغامرة بالفوز بالميدالية الذهبية نظرًا لأنها تأتي بعد الفوز علي بطل العالم الكوري مرتين وبطل آسيا هان سو ريو.

وأشار إلى أن البطولة تأتي في اطار الاستعداد لدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب في أغسطس وبطولة العالم في كازاخستان في سبتمبر وصولا لأولمبياد طوكيو 2020 والذي يسعى فيه لتحقيق ميدالية أوليمبية لمصر.