شهدت قرية الزوبعة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة حيث تخلصت ربة منزل من نجلي زوجها الثالث الواحد تلو الآخر، وذلك لعدم قدرتها على الإنجاب.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد أحمد المراكبى من المستشفى يفيد بوصول طفلة عمرها سنة ونصف تقريبا جثة هامدة.



وعلى الفور انتقل المقدم حازم عباده مفتش فرع البحث الجنائي والنقيب أحمد النوحى معاون المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "هناء ط ف" (26سنة)، زوجة والد المجنى عليها.



وتبين أيضا أنها وراء مقتل شقيق الطفلة البالغ من العمر(4 سنوات)، والذى توفى منذ شهر تقريبا وذلك لعدم قدرتها على الإنجاب.



تم ضبط المتهمة، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.