4 دورات جديدة بمركز تدريب «الصحفيين» عقب إجازة عيد الأضحى

تعقد لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، 4 دورات تدريبية جديدة للزملاء الصحفيين عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حول كتابة السيناريو والكتابة الإبداعية الصحفية، ومهارات الانفوجرافيك، ومهارات إعداد البرامج التليفزيونية لتطوير الأداء المهني للصحفيين.

وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة - في تصريح له اليوم الثلاثاء -إنه تم التنسيق مع مجموعة متميزة من الزملاء الصحفيين والخبراء المتخصصين في مجال التدريب للإشراف على الدورات التدريبية التي تُعقد بمركز التدريب بالنقابة، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية هي "الصحفي السيناريسيت"؛ وتتناول فن كتابة السيناريو للسينما والتليفزيون والإذاعة والمسرح والقصة الخبرية وكتابة أفلام وثائقية عن رموز الصحافة المصرية، والتي يتم تصويرها لإنشاء أول مكتبة مصورة للنقابة.. وتشمل الأفلام أيضا قصص المؤسسات الصحفية الكبرى.

ويحاضر في الدورة ويشرف على كتابة الأفلام الكاتب الصحفي والسيناريسيت المعروف سمير الجمل، ويتسلم المشارك كتاب "ألف باء سيناريو" وكتاب "أفضل سيناريو في التاريخ"، ومن المقرر أن تبدأ الدورة يوم السبت 17 أغسطس، وتعقد 3 مرات أسبوعيا "السبت - الاثنين - الأربعاء" ولمدة أسبوعين.

أما الورشة الثانية فتعقد تحت عنوان "الكتابة الإبداعية الصحفية- Nonfiction News Story"، وتهتم بالكتابة في صحافة العمق، الصحافة المبنية على الحكي وليس الإخبار فقط، حيث تهدف إلى تنمية مهارات وسلوك الصحفي في التعامل مع التقارير، والقصص الخبرية، والقصص السردية، وفيتشر سواء للنشر في الصحف، أو على البيئات الرقمية.

ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي الزميل خالد البرماوي الخبير المعروف في مجال الإعلام الرقمي، وتعقد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة لمدة ثلاثة أيام، والورشة مجانية وتسجل الأسماء بمركز تدريب النقابة.

وتعقد الورشة الثالثة تحت عنوان "مهارات الانفوجرافك"، وتشمل كل من: تعريف الانفوجرافك، وأنواعه، وكيفية تحريره وتصميمه، واستخدماته في الصحافة الورقية والسوشال ميديا والمواقع الإلكترونية، وكيفية الوصول لفكرة للانفواجرافك، واستخدماته في الشركات الكبرى لتسويق منتجاتها، ومدة الدورة 3 أيام.. وتبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ويقوم بالتدريب الزميل الصحفي ياسر أبو العز نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والورشة مجانية.

أما الورشة الرابعة فتعقد تحت عنوان "مهارات الكتابة للصورة وإعداد البرامج التليفزيونية"، حيث تتناول مهارات وشروط الكتابة للصورة، ومراحل الإنتاج المرئي للبرامج "ما قبل التصوير - أثناء التصوير - ما بعد التصوير"، ومهارات إعداد الفكرة، وتقديم الفكرة للقنوات بشكل احترافي، وأساسيات المعالجة وكتابة الاسكريبت، ومهارات إجراء المقابلات ووضع الأسئلة، ومهارات التفاعل مع الجمهور ومواجهة المواقف الحرجة، وتسويق البرامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدم الورشة الزميلة الصحفية صفاء عبد الحميد -استشاري برامج تدريبية ومدرب إعلامي معتمد بالعديد من المؤسسات الدولية، وتعقد الورشة عقب إجازة عيد الأضحي المبارك مباشرة، والورشة مجانية والاشتراك بأسبقية الحجز.



