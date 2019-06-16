شرطة هونج كونج تتهم 44 شخصا بارتكاب أعمال شغب إثر اعتقالات جماعية

ذكرت شرطة هونج كونج اليوم الثلاثاء، أنها وجهت الاتهام إلى 44 شخصًا بالقيام بأعمال شغب لدورهم في مظاهرة مناهضة للحكومة يوم الأحد الماضي.

وتم اعتقال ما مجموعه 49 شخصًا يوم الأحد، في أكبر عملية اعتقال جماعي منذ بدء الاحتجاجات في 9 يونيو ضد التشريعات التي كانت ستسمح بتسليم المجرمين إلى الصين.

ومن المقرر أن تمثل المجموعة أمام المحكمة صباح غد الأربعاء، حيث يواجه المتهمون أقصى عقوبة وهي السجن لعشر سنوات إذا ثبتت إدانتهم.

لم تمنح الشرطة تصريحًا بتنظيم المظاهرة يوم الأحد واعتبرتها "تجمعًا غير قانوني" ، على الرغم من أن ذلك لم يمنع عشرات الآلاف من المشاركة في المسيرة عبر مناطق هونج كونج.

كان تواجد الشرطة عند مستواه الأدنى نسبيًا حتى حاول المتظاهرون الاقتراب من مقر مكتب الاتصال الخاص بحكومة الصين الشعبية في هونج كونج مساء الأحد. وردت شرطة مكافحة الشغب على ذلك بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

ورد المتظاهرون على الشرطة بالرشق بالحجارة ووضع المتاريس والحواجز التي انتزعوها من الأسوار المعدنية للشوارع