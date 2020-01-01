السياحة تطلق مسابقة لإبراز جمال الشواطئ المصرية

أطلقت وزارة السياحة والآثار مسابقة للتصوير الفوتوغرافي للهواة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لاختيار أفضل الصور التي يتم التقاطها للشواطئ المصرية، وذلك بالتعاون مع "جروب Nomads" للسياحة والسفر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرفة المنشآت الفندقية.

تأتي هذه المسابقة، في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بتشجيع هواة التصوير علة التقاط صور فوتوغرافية فنية لإبراز جمال الشواطئ الخلابة، التي تتمتع بها المدن السياحية الساحلية المصرية، ومن ثم الترويج لها من خلال عدسات المصريين.

ومن المقرر أن تستمر هذه المسابقة حتى يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس الجاري.

وسيتم اختيار ثلاثة فائزين ممن شاركوا بالمسابقة والتي ستنال صورهم أكثر عدد من الإعجاب (Top Likes)، على موقع فيسبوك، والجائزة ستكون عبارة عن رحلة لفردين لقضاء ثلاثة ليالي بأحد الفنادق في ثلاثة مدن سياحية هي العلمين والجونة وشرم الشيخ.

كما سيتم أيضا اختيار أجمل صورتين ويفوز من التقطهما برحلة لفردين لمدة ثلاثة ليال في فنادق مدينتي شرم الشيخ وسهل حشيش.

وعلى من يرغب في المشاركة بهذه المسابقة يمكنه وضع الصور التي يتم التقاطها على جروب "Nomads" على موقع فيسبوك، وعمل تاج لصفحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt@ واستخدام الهاشتاجات التالية:

‏#SameGreatFeelings

‏#Beaches_in_Egypt

‏#SafeTravels